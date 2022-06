Apre Laqua Vineyard, il nuovo resort by Cannavacciuolo (Di sabato 25 giugno 2022) Per la prima volta, Cinzia e Antonino Cannavacciuolo aprono il nuovo resort della collezione Laqua in Toscana: nasce Laqua Vineyard.“Siamo emozionati ed entusiasti di questo nuovo nato all'interno della Collezione Laqua resorts. Abbiamo inaugurato questo brand e la sua nuova ospitalità, lo scorso anno, e non ci sembra vero di poter portare anche in Toscana il nostro amore per l'accoglienza e la cucina, in un luogo così unico.” – affermano Cinzia e Antonino Cannavacciuolo. “È la nostra prima volta al di fuori del Piemonte e della Campania, ma siamo certi che una destinazione come questa, così amata a livello nazionale e internazionale, con un grande potenziale, potrà essere per noi un patrimonio inestimabile da cui ... Leggi su panorama (Di sabato 25 giugno 2022) Per la prima volta, Cinzia e Antoninoaprono ildella collezionein Toscana: nasce.“Siamo emozionati ed entusiasti di questonato all'interno della Colleziones. Abbiamo inaugurato questo brand e la sua nuova ospitalità, lo scorso anno, e non ci sembra vero di poter portare anche in Toscana il nostro amore per l'accoglienza e la cucina, in un luogo così unico.” – affermano Cinzia e Antonino. “È la nostra prima volta al di fuori del Piemonte e della Campania, ma siamo certi che una destinazione come questa, così amata a livello nazionale e internazionale, con un grande potenziale, potrà essere per noi un patrimonio inestimabile da cui ...

