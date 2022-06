Antonello | «Nuovo stadio Milano? Ora siamo più ottimisti San Siro prima scelta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Il dirigente dell’Inter Alessandroalla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazionee sui tempi che si aspettano i due club.– «Si, orapiù. Perché finalmente è stata stabilita una timeline: luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà settembre partiranno i vari incontri con i comitati e le istituzioni, entro ottobre ci sarà una relazione conclusiva. Se tutto questo verrà rispettato, da novembre procederemo alla fase di progettazione esecutiva. Ci vorranno almeno 9 mesi, poi nell’autunno 2023 il via ai lavori per debuttare nelimpianto nel 2027-28». SOLUZIONI – «Qui ...