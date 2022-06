Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Julia Perde Il Bambino!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 25 giugno 2022)Unscopre di essere incinta e, esattamente come Sergio, è al settimo cielo per la notizia. Ben presto, però, la visita ginecologica ha un esito molto negativo… Ad Un, nel corso delleandate in onda in Spagna,continuerà ad essere al centro dell’attenzione. Dopo aver superato le difficoltà legate al matrimonio, su cui era molto indecisa, per lei arriva finalmente una bellissima notizia in grado di cambiarle la vita. Anche questa volta, però, le cose non vanno affatto per il verso giusto. Ecco che cosa sta per succedere.Un...