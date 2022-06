Ancora oro nel nuoto sincronizzato ai Mondiali di Budapest: Minisini e Ruggiero campioni del misto libero sulle note dei Maneskin (Di sabato 25 giugno 2022) Gli azzurri Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto il secondo oro ai Mondiali di nuoto di Budapest, oggi nel misto libero dopo quello nel misto tecnico del 20 giugno. Il duo di nuoto sincronizzato ha totalizzato 90.9667 punti di cui 27.3 per l’esecuzione, 27.1 per l’impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. I due italiani hanno superato la delegazione giapponese del duo di fratelli Tomoka Yotaro Sato (89.7333 punti) e quella cinese di Shi Haoyu Zhang Yiyao (88.4000 punti). I due italiani si sono esibiti sulle note di Beggin dei Maneskin. pic.twitter.com/TK3aVLmSbZ— CONI (@Coninews) June 25, 2022 Leggi anche: Mondiali ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Gli azzurri Giorgioe Lucreziahanno vinto il secondo oro aididi, oggi neldopo quello neltecnico del 20 giugno. Il duo diha totalizzato 90.9667 punti di cui 27.3 per l’esecuzione, 27.1 per l’impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. I due italiani hanno superato la delegazione giapponese del duo di fratelli Tomoka Yotaro Sato (89.7333 punti) e quella cinese di Shi Haoyu Zhang Yiyao (88.4000 punti). I due italiani si sono esibitidi Beggin dei. pic.twitter.com/TK3aVLmSbZ— CONI (@Coninews) June 25, 2022 Leggi anche:...

