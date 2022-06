Alvin | primo bagno della stagione all’Isola con Ilary Blasi | la reazione inaspettata di Totti – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 giugno 2022) L’Isola dei Famosi 2022 sta ormai per volgere al termine ed anche, inviato in Honduras, ha deciso di rilassarsi dopo il lungo lavoro. Ecco perché nei giorni scorsi si è concesso ilhonduregno dell’edizione e per l’occasione ha deciso di portare con lui anche…porta al mare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.