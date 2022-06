Allarme siccità, in Lombardia decretato lo stato di emergenza ma è crisi in tutta Italia (Di sabato 25 giugno 2022) - Per il ministro delle politiche agricole Patuanelli la situazione è drammatica in molte zone del Paese dove le aree rosse si stanno ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 giugno 2022) - Per il ministro delle politiche agricole Patuanelli la situazione è drammatica in molte zone del Paese dove le aree rosse si stanno ...

Pubblicità

fanpage : “Fare previsioni ora è oggettivamente complicato: è evidente che c'è una situazione drammatica in molte parti del P… - enpaonlus : Una ciotola di acqua fresca per gli animali domestici e selvatici! Un piccolo gesto per un grande conforto!… - Avvenire_Nei : Allarme acqua in mezza Italia: stop agli sprechi. E il delta del Po sa di sale - lavocediasti : Siccità, l'allarme di Coldiretti: in provincia di Asti danni ai raccolti per oltre 80 milioni di euro - gattosorcio : Livello del lago di Bracciano...allarme siccità perché ha toccato la linea gialla? -