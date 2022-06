Alla scoperta dell’Italia: visita Tropea, perla dello Ionio (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo due anni in cui le restrizioni hanno impedito di muoversi e di viaggiare con tranquillità, finalmente si può tornare a farlo, pur con cautela e senza dimenticare di stare comunque attenti! E allora, possiamo ricominciare proprio dAlla nostra Italia. Una meta perfetta per l’estate potrebbe essere senza dubbio la Calabria e tra i posti più belli da vedere in questa terra ricca di meraviglie, c’è sicuramente Tropea. Se amate il mare, il buon cibo, la storia e le tradizioni, Tropea è sicuramente un posto da vedere almeno una volta nella vita. Tra l’altro questa cittadina, che vanta un mare meraviglioso, può ospitarvi anche in deliziose strutture perfette per le coppie ma anche per le famiglie con bambini. Tropea è un posto perfetto anche per i giovanissimi: i divertimenti non mancano. Vacanze in estate: scegli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo due anni in cui le restrizioni hanno impedito di muoversi e di viaggiare con tranquillità, finalmente si può tornare a farlo, pur con cautela e senza dimenticare di stare comunque attenti! E allora, possiamo ricominciare proprio dnostra Italia. Una meta perfetta per l’estate potrebbe essere senza dubbio la Calabria e tra i posti più belli da vedere in questa terra ricca di meraviglie, c’è sicuramente. Se amate il mare, il buon cibo, la storia e le tradizioni,è sicuramente un posto da vedere almeno una volta nella vita. Tra l’altro questa cittadina, che vanta un mare meraviglioso, può ospitarvi anche in deliziose strutture perfette per le coppie ma anche per le famiglie con bambini.è un posto perfetto anche per i giovanissimi: i divertimenti non mancano. Vacanze in estate: scegli ...

