Pubblicità

calciomercatoit : ?? Alvaro #Morata e Alice #Campello aspettano il loro quarto bambino! Ad annunciarlo è la stessa coppia con una bell… - andreastoolbox : Alice Campello e Alvaro Morata in attesa del quarto figlio: il dolce annuncio - Valerieeeeee6 : RT @Fraaa97: Alice Campello, 27 anni, al quarto figlio mentre io, quasi 25, sono al quarto Gin TonIc. - mengonismadking : Alice Campello ha 27 anni, è sposata e aspetta il quarto figlio. Io ho 26 anni e il mio unico obiettivo è ottenere… - michyG94 : RT @Fraaa97: Alice Campello, 27 anni, al quarto figlio mentre io, quasi 25, sono al quarto Gin TonIc. -

L'influencer e il calciatore allargano ancora la famiglia, l'annuncio è ...Dai social arriva il dolcissimo annuncio di: la moglie di Alvaro Morata è incinta, quarto figlio in arrivo per la ...Sui social Alice Campello e Alvaro Morata hanno dato il dolce annuncio: la coppia è in attesa del quarto figlio!Alice Campello e Alvaro Morata aspettano il quarto figlio. L'influencer e il calciatore (ex juventino e pronto a ritornare all’Atletico Madrid), che pochi giorni fa hanno festeggiato il loro quinto an ...