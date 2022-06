Alex Belli e Delia Duran | “Possiamo fare l’amore solo una o due volte a settimana Soffriamo” Ecco cosa hanno raccontato

(Di sabato 25 giugno 2022) Quello che succede nell’intimità, lì dovrebbe restare. Eppure in questo caso non è così.sono tornati nuovamente a far parlare di loro per delle dichiarazioni, diciamo, “hot”. La coppia infatti, dopo essersi ripresa dal Grande Fratello Vip ed aver così accantonato la storia del triangolo con Soleil Sorge, è tornata ai ritmi di sempre. O quasi. Intervistati dalle Nuovo diretto da Riccardo Signoretti,confessato che starebbero provando ad avere un figlio in maniera naturale. Non riuscendo però ad avere figli la coppia ha chiesto l’aiuto ad uno specialista il quale avrebbe consigliato loro di ridurre drasticamente i rapporti intimi ed abbassare quindi la frequenza, soprattutto nell’ottica di voler ...

Pubblicità

FQMagazineit : Alex Belli e Delia Duran: “Possiamo fare l’amore solo una o due volte a settimana. Soffriamo”. Ecco cosa hanno racc… - zazoomblog : GF Vip Alex Belli e Delia Duran costretti a ridurre il numero di rapporti intimi: il motivo - #Belli #Delia #Duran… - trifoglio91 : Grande Star Delia Duran Fotografo professionista e artista Alex Belli una coppia completa ???? @AXBproduction… - Rosa026820551 : @AnnalisaS09 @deliaduranoff @AXBproduction Voglio sapere tutto su Alex Belli e Delia Duuran - p0liedrico : @chiara_sciuto NON IO VICINO AD ALEX BELLI -

... Enea Bastianini (di male in peggio per il riminese), Lorenzo Savadori, Andrea Dovizioso,... di Stefano} DIRETTA MOTOGP, FP3 GP OLANDA 2022: ECCO CHI RISCHIA LA Q1! Le lancette corrono, i ...... l'ex gieffina ha precisato che gli ex gieffini Ainett Stephens, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi,e Delia non hanno potuto prendere parte alla festa di compleanno di sua sorella per ...Alex Belli e Delia Duran, richiesta shock: il matrimonio può anche aspettare. Nonostante i loro tentativi, per il momento Delia non è rimasta incinta e così il ginecologo al quale si sono rivolti ha s ...Alex e Delia, infatti, stanno anche provando ad avere un figlio. Nonostante quella forte complicità, Delia Duran ha saputo perdonare il marito e ad oggi i due sono più innamorati che mai. Alex Belli e ...