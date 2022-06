(Di sabato 25 giugno 2022)(ITALPRESS) – Al via la campagna itinerante di sensibilizzazione per laoliche toccherà i porti italiani promossa dal CONOU, il Consorzio NazionaleOli, in collaborazione con Marevivo, associazione che da quasi quarant’anni è attiva nella preservazioneecosistemi marini, e Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione dell’appuntamentono presso ilTuristico di. A partecipare all’evento, dedicato alla conservazione dell’ecosistema marino, oltre al CONOU e Marevivo, anche l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti diCapitale Sabrina ...

nestquotidiano : Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati - IlModeratoreWeb : Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati - - ledicoladelsud : Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati - Italpress : Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati - ZerounoTv : Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati -

Italpress

... in cui deve essere coinvolta anche Civitavecchia, con ilmarittimo. E ci vorrà l'alta ... Io credo che il futuro sindaco didebba avere un ruolo, una valenza che vada oltre l'essere un ...Scelserocome grande città e Piacenza come centro di provincia di dimensioni medie (100mila abitanti), in un periodo in cui molti quotidiani locali, come il piacentino Libertà, avevano una ... Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati Agenzia di stampa Italpress Sarà davvero così oppure si tratterà semplicemente di un’illusione Ma vediamo insieme quali sono gli indizi che stanno portando a pensare che Selvaggia Roma possa essere incinta… GF Vip: Selvaggia ...Archiviata la gioia della vittoria della Conference League, la Roma è chiamata a un campionato da protagonista ... per continuare un progetto di crescita che già lo scorso anno ha portato alcuni ...