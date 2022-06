(Di sabato 25 giugno 2022)(ITALPRESS) – Al via la campagna itinerante di sensibilizzazione per laoliche toccherà i porti italiani promossa dal CONOU, il Consorzio NazionaleOli, in collaborazione con Marevivo, associazione che da quasi quarant'anni è attiva nella preservazioneecosistemi marini, e Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione dell'appuntamentono presso ilTuristico di. A partecipare all'evento, dedicato alla conservazione dell'ecosistema marino, oltre al CONOU e Marevivo, anche l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti diCapitale Sabrina ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati - - blogsicilia : #notizie #sicilia Al Porto di Roma un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati - - bar_del_porto : RT @fattoquotidiano: Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - jacktheskyler : @Milansicilian Si dimme un po’ dove stava di marzio quando la roma ha annunciato Mourinho ? A bocca aperta in studi… - misiagentiles : RT @Roma: ? Sabato 2 e domenica 3 luglio al Porto turistico di Roma torna la '100 Vele', festa del mare di Roma. La storica manifestazione… -

... in cui deve essere coinvolta anche Civitavecchia, con ilmarittimo. E ci vorrà l'alta ... Io credo che il futuro sindaco didebba avere un ruolo, una valenza che vada oltre l'essere un ...Scelserocome grande città e Piacenza come centro di provincia di dimensioni medie (100mila abitanti), in un periodo in cui molti quotidiani locali, come il piacentino Libertà, avevano una ...ROMA (ITALPRESS) - Al via la campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà i porti italiani promossa dal ...5' di lettura 25/06/2022 - A seguito di serrate indagini nel settore del contrasto alla pedopornografia online che portavano all'esecuzione di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica, la ...