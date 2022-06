Agroalimentare | Di Maio | L’export ha raggiunto i 50 mld nel 2021

(Di sabato 25 giugno 2022) “è aumentato costantemente dal 2019, quando il valore era di circa 44 miliardi, nel 2020 l’Italia ha esportato beni per 45,3 miliardi, per raggiungere neli 50 miliardi. Con il ‘patto per’ abbiamo stanziato negli ultimi 2 anni 7,2 miliardi di euro per l’internazionalizzazione delle imprese”, che ha permesso di raggiungere un record sul fronte delle esportazioni del made in Italy “pari a 512 miliardi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, venendo a Napoli alla prima fiera B2B del Mediterraneo “Mediterraneo wine&food and travel”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

