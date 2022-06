Aggressivi e prepotenti” La filosofa disintegra i pacifisti italiani | ostacolano la tregua

(Di sabato 25 giugno 2022) Rosi Braidotti alza nuovamente la voce. Lafemminista, professoressa Emerita dell'Università di Utrecht, è tra gli ospiti della puntata del 24 giugno di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, e commenta duramente le posizioni deisulla guerra tra Russia ed Ucraina: “Sono cosiddetti. Sonoe animati dall'anti-americanismo. Non lo sono tutti, ma questo elemento c'è ed è molto forte sui social, dove in maniera anonima si esprimono questi cosiddetti. Li definisco cosiddettiperché sono bellicosi e, quindi come fanno a dirsi? Se il Papa ha ragione che la cultura della pace è molto di più dell'assenza ...

tempoweb : La filosofa Rosi #Braidotti disintegra i #pacifisti italiani: “Aggressivi, prepotenti e anti-#Usa” #guerra #russia… - RitaCensori : @ApeRegina17 Siamo diventati egoisti, prepotenti e aggressivi. Si stava meglio quando si stava peggio.. -

