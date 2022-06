Aggredisce la compagna e minaccia i vicini | “sono calabrese prendo un fucile e vi sparo”

(Di sabato 25 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorla, servono più carabinieri per bloccare un uomo a Villasanta.. I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I militariintervenuti in un’abitazione in un condominio di Villasanta (MB) a seguito di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

I carabinieri arrivati sul posto avrebbero visto il 22enne, che sarebbe stato ubriaco, spintonare lache intanto provava a divincolarsi. In base a quanto ricostruito, quando i militari sono ...Violenza sulle donne Notte di paura a Firenze , nella zona di Novoli, per una donna che è stata salvata in extremis dai carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile, a seguito di una segnalazione ... Monza, aggredisce la compagna e minaccia i vicini, "Sono calabrese, vi sparo": arrestato Una donna di Villasanta è stata vittima della violenza del compagno: l’uomo ha preso a pugni la porta mentre minacciava la donna ...I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso un’abitazione in un condo ...