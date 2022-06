Acerbi Milan, i rossoneri ci pensano: contattato il procuratore (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan pensa a Francesco Acerbi per rinforzare la propria difesa. Già contattato il procuratore del difensore della Lazio Il Milan pensa a Francesco Acerbi per la difesa. Stando a quanto riferito da Sky Sport non è da escludere il centrale italiano come possibilità per rinforzare la difesa, anche in virtù di un discorso sulle liste. Non un’alternativa a Botman, ma una soluzione in più a cui i rossoneri starebbero pensando. Per ora, però, ne hanno parlato solo con l’agente e, mentre non ci sono stati contatti con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Ilpensa a Francescoper rinforzare la propria difesa. Giàildel difensore della Lazio Ilpensa a Francescoper la difesa. Stando a quanto riferito da Sky Sport non è da escludere il centrale italiano come possibilità per rinforzare la difesa, anche in virtù di un discorso sulle liste. Non un’alternativa a Botman, ma una soluzione in più a cui istarebbero pensando. Per ora, però, ne hanno parlato solo con l’agente e, mentre non ci sono stati contatti con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

