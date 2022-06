Aborto Usa, subito vietato in 7 Stati dopo sentenza Corte Suprema (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Nelle ore successive alla sentenza della Corte Suprema Usa contro l’interruzione volontaria di gravidanza, sono già sette gli Stati che hanno subito vietato l’Aborto, mentre altri si apprestano a farlo sulla base di ‘trigger laws’ già approvate in vista della sentenza. Secondo quanto riporta la Bbc, il divieto di Aborto è scattato subito in Utah, South Dakota, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Missouri e Arkansas. In altri quattro Stati – Alabama, West Virginia, Wisconsin e Arizona – sono state chiuse le cliniche dove si effettuano interruzioni di gravidanza, in virtù di vecchie leggi, precedenti alla sentenza che liberalizzò l’Aborto nel 1973, che ora ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Nelle ore successive alladellaUsa contro l’interruzione volontaria di gravidanza, sono già sette gliche hannol’, mentre altri si apprestano a farlo sulla base di ‘trigger laws’ già approvate in vista della. Secondo quanto riporta la Bbc, il divieto diè scattatoin Utah, South Dakota, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Missouri e Arkansas. In altri quattro– Alabama, West Virginia, Wisconsin e Arizona – sono state chiuse le cliniche dove si effettuano interruzioni di gravidanza, in virtù di vecchie leggi, precedenti allache liberalizzò l’nel 1973, che ora ...

