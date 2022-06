Aborto Usa, Pelosi accusa Corte Suprema e Trump (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questa sentenza crudele è oltraggiosa e straziante. Ma non commettete errori: a novembre voteremo sui diritti delle donne e di tutti gli americani”. Così in una nota la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, commentando la sentenza della Corte Suprema che ha annullato la ‘Roe v. Wade’, che garantiva il diritto all’Aborto. “Oggi, la Corte Suprema controllata dai Repubblicani ha raggiunto l’obiettivo oscuro ed estremo del Gop di strappare alle donne il diritto di prendere le proprie decisioni sulla salute riproduttiva. A causa di Donald Trump, Mitch McConnell, del Partito Repubblicano e della loro supermaggioranza alla Corte Suprema, oggi le donne americane hanno meno libertà delle ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questa sentenza crudele è oltraggiosa e straziante. Ma non commettete errori: a novembre voteremo sui diritti delle donne e di tutti gli americani”. Così in una nota la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy, commentando la sentenza dellache ha annullato la ‘Roe v. Wade’, che garantiva il diritto all’. “Oggi, lacontrollata dai Repubblicani ha raggiunto l’obiettivo oscuro ed estremo del Gop di strappare alle donne il diritto di prendere le proprie decisioni sulla salute riproduttiva. A causa di Donald, Mitch McConnell, del Partito Repubblicano e della loro supermaggioranza alla, oggi le donne americane hanno meno libertà delle ...

