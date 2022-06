Aborto Usa, dilaga la protesta. Biden: "Sentenza devastante e dolorosa" (Di sabato 25 giugno 2022) "La decisione presa dalla Corte Suprema è devastante e dolorosa . Difenderemo i diritti riproduttivi delle donne americane", ha detto il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) "La decisione presa dalla Corte Suprema è. Difenderemo i diritti riproduttivi delle donne americane", ha detto il presidente americano Joefirmando la legge per una ...

Pubblicità

marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - pilavachi1 : RT @lauraboldrini: La Corte suprema #Usa cancella il diritto delle statunitensi di decidere del proprio corpo. Un passo indietro di 50 ann… - nightfall_dj : RT @ZanAlessandro: La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non possi… -