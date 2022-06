Aborto Usa, clinica Mississippi: “Non ci arrendiamo, aperti altri 10 giorni” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – La Jackson Women’s Health Organization, unica clinica per aborti nello stato del Mississippi, resterà aperta e per i prossimi dieci giorni continuerà a permettere alle donne di interrompere la gravidanza. Lo ha annunciato la sua proprietaria, Diane Derzis, nel corso di una conferenza stampa. ”Stiamo continuando a fornire servizi e le donne come me, e ce ne sono molte in tutto il Paese, faranno la stessa cosa. Non ci arrendiamo”, ha affermato Derzis. Secondo le leggi del Mississippi, il divieto di Aborto a seguito dalla decisione della Corte Suprema entrerà in vigore 10 giorni dopo che il procuratore generale del Mississippi Lynn Fitch avrà controfirmato la decisione. ”Saremo aperti per i prossimi 10 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – La Jackson Women’s Health Organization, unicaper aborti nello stato del, resterà aperta e per i prossimi diecicontinuerà a permettere alle donne di interrompere la gravidanza. Lo ha annunciato la sua proprietaria, Diane Derzis, nel corso di una conferenza stampa. ”Stiamo continuando a fornire servizi e le donne come me, e ce ne sono molte in tutto il Paese, faranno la stessa cosa. Non ci”, ha affermato Derzis. Secondo le leggi del, il divieto dia seguito dalla decisione della Corte Suprema entrerà in vigore 10dopo che il procuratore generale delLynn Fitch avrà controfirmato la decisione. ”Saremoper i prossimi 10 ...

