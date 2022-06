Aborto Usa, chi è ‘Baby Roe’ la figlia della donna che ha dato il nome alla storica sentenza (Di sabato 25 giugno 2022) Oggi ha 52 anni, vive in Arizona e ieri il suo nome, o meglio quell’identità che per anni ha ignorato di avere, è tornata prepotentemente alla ribalta. Lei è ‘Baby Roe‘, e per quasi due decenni non ha saputo di essere la figlia della donna che nel 1973, con la storica sentenza Roe contro Wade, divenne il simbolo del diritto di Aborto negli Stati Uniti. e che il 24 giugno 2022 è stata rovesciata, abolendo di fatto qualsiasi tutela a questa libertà fondamentale a livello nazionale. La causa Roe v. Wade L’ormai nota Roe v. Wade, sentenza che dal 1973 legalizzava l’Aborto negli Stati Uniti, ha preso il suo nome da ‘Jane Roe’, pseudonimo della ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Oggi ha 52 anni, vive in Arizona e ieri il suo, o meglio quell’identità che per anni ha ignorato di avere, è tornata prepotentementeribalta. Lei èRoe‘, e per quasi due decenni non ha saputo di essere lache nel 1973, con laRoe contro Wade, divenne il simbolo del diritto dinegli Stati Uniti. e che il 24 giugno 2022 è stata rovesciata, abolendo di fatto qualsiasi tutela a questa libertà fondamentale a livello nazionale. La causa Roe v. Wade L’ormai nota Roe v. Wade,che dal 1973 legalizzava l’negli Stati Uniti, ha preso il suoda ‘Jane, pseudonimo...

