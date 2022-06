Aborto, proteste negli Usa: lacrimogeni della polizia contro i manifestanti (Di sabato 25 giugno 2022) proteste in 50 città degli Stati Uniti e forte insoddisfazione della Casa Bianca, in merito alla decisione della Corte Suprema sul diritto costituzionale all'Aborto. Il presidente Usa Joe Biden ha ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022)in 50 città degli Stati Uniti e forte insoddisfazioneCasa Bianca, in merito alla decisioneCorte Suprema sul diritto costituzionale all'. Il presidente Usa Joe Biden ha ...

Pubblicità

TgLa7 : #aborto, Boris #Johnson: su aborto 'grave passo indietro' Usa. Proteste in Gb. Premier, sempre creduto in diritto s… - infoitestero : Usa, abolito il diritto all'aborto: proteste in decine di città - Il Sole 24 ORE - TassoOfficial : Usa, l'aborto negato: manifestazioni e proteste contro la sentenza della Corte Suprema. Cancellato, di fatto, il di… - JBarba52 : 'In alcuni stati chi è vittima di incesto o di stupro dovrà provarlo in tribunale per ottenere l’aborto. Le donne c… - infoitestero : Biden firma la stretta sulle armi, proteste per l'aborto -