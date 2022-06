Aborto, Meloni: “Gli Usa non vanno paragonati all’Italia, noi siamo per la prevenzione”. Conte: “Non permetteremo un ritorno al passato” (Di sabato 25 giugno 2022) “A chi usa anche la sentenza della Corte americana in tema di Aborto per attaccare Fratelli d’Italia, vaneggiando di proposte di abolizione della legge 194, corre l’obbligo di segnalare alcune questioni abbastanza banali: Usa e Italia hanno ordinamenti giuridici profondamente diversi e che non possono essere paragonati“. Così Giorgia Meloni, raggiunta al telefono dall’Ansa, commenta la decisione della Corte Suprema Usa di annullare la storica sentenza Roe v. Wade, che da cinquant’anni garantiva il diritto all’Aborto a livello federale. “Negli Usa si discute da decenni della sentenza Roe vs Wade ed è un dibattito che non può essere traslato in altri ordinamenti”, afferma la presidente di FdI. “Parliamo di una repubblica federale con cinquanta Stati diversi e con legislazioni differenti. Da quello che abbiamo appreso, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “A chi usa anche la sentenza della Corte americana in tema diper attaccare Fratelli d’Italia, vaneggiando di proposte di abolizione della legge 194, corre l’obbligo di segnalare alcune questioni abbastanza banali: Usa e Italia hanno ordinamenti giuridici profondamente diversi e che non possono essere“. Così Giorgia, raggiunta al telefono dall’Ansa, commenta la decisione della Corte Suprema Usa di annullare la storica sentenza Roe v. Wade, che da cinquant’anni garantiva il diritto all’a livello federale. “Negli Usa si discute da decenni della sentenza Roe vs Wade ed è un dibattito che non può essere traslato in altri ordinamenti”, afferma la presidente di FdI. “Parliamo di una repubblica federale con cinquanta Stati diversi e con legislazioni differenti. Da quello che abbiamo appreso, la ...

