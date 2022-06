Aborto, l’America che odia le donne (Di sabato 25 giugno 2022) La Corte suprema ribalta la sentenza che nel ’73 stabilì la libertà di scelta per le donne. Sei giudici conservatori contro tre liberal. Trump: «Questa è una decisione di Dio» Leggi su lastampa (Di sabato 25 giugno 2022) La Corte suprema ribalta la sentenza che nel ’73 stabilì la libertà di scelta per le. Sei giudici conservatori contro tre liberal. Trump: «Questa è una decisione di Dio»

rulajebreal : L’Ideologia radicale della destra Trumpista vuole riversare secoli di diritti civili in America e nel mondo… aboliz… - MassimGiannini : L’assalto a Capitol Hill, le armi in mano ai civili, l’aborto negato. C’era una volta l’#America… - valigiablu : L'aborto non è più un diritto: l'America post #RoeVWade, cosa succede ora? Pillola online, viaggi della scelta, un… - blello2 : RT @mgabrielladavid: Si può girare armati per uccidere chi vive ma guai a toccare feti ancora nati. Trump ed il suo medioevo hanno ricondot… - bvrbharrys : Biden che dice che è sacrosanto diritto di una donna prendere e andare in uno stato in cui l’aborto è legale mi chi… -