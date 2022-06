Aborto, la sentenza che spacca l'America. Nel mirino anche nozze gay e contraccettivi (Di sabato 25 giugno 2022) Se il giudice capo John Roberts è apparso confuso, al punto da votare prima a favore e poi ammettere che il dispositivo «è andato troppo oltre, mettendo a rischio il sistema legale», le parole di Samuel... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 giugno 2022) Se il giudice capo John Roberts è apparso confuso, al punto da votare prima a favore e poi ammettere che il dispositivo «è andato troppo oltre, mettendo a rischio il sistema legale», le parole di Samuel...

Pubblicità

marattin : I giudici della Corte Suprema che sono risultati decisivi nella sentenza contro l’aborto furono nominati da Trump.… - elio_vito : Fiero di non essere più nello stesso schieramento di Pillon che esulta per la sentenza contro l’aborto della Corte Suprema USA! - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - pasqstrangio : La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di rendere illegale l'aborto riporta indietro l'America di 50 an… - sistavameglio : RT @max67cuoreadx: @RosaDeRosa18 @rulajebreal Le faccio notare che nemmeno in Italia esiste il diritto di abortire in costituzione. Eppure… -