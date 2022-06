Aborto, la Meloni smonta la sinistra: «Vaneggia chi pensa che FdI voglia abolire la legge 194» (Di sabato 25 giugno 2022) Come volevasi dimostrare. E come il Secolo d’Italia ha pronosticato, sull’Aborto la sinistra smania dalla voglia di menare (metaforicamente) le mani. Del resto, domani si vota per i ballottaggi e l’eco del discorso di Giorgia Meloni a Marbella, in Spagna, in difesa della vita è ancora troppo forte per resistere alla tentazione di attribuirle qualche responsabilità nella sentenza della Suprema Corte Usa. È la stessa leader di Fratelli d’Italia a darne notizia attraverso una dichiarazione dettata all’Ansa, che l’aveva contattata telefonicamente. «A chi usa anche la sentenza della corte americana in tema di Aborto per attaccare Fratelli d’Italia Vaneggiando di proposte di abolizione della legge 194 – vi si legge – corre l’obbligo di segnalare alcune ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) Come volevasi dimostrare. E come il Secolo d’Italia ha pronosticato, sull’lasmania dalladi menare (metaforicamente) le mani. Del resto, domani si vota per i ballottaggi e l’eco del discorso di Giorgiaa Marbella, in Spagna, in difesa della vita è ancora troppo forte per resistere alla tentazione di attribuirle qualche responsabilità nella sentenza della Suprema Corte Usa. È la stessa leader di Fratelli d’Italia a darne notizia attraverso una dichiarazione dettata all’Ansa, che l’aveva contattata telefonicamente. «A chi usa anche la sentenza della corte americana in tema diper attaccare Fratelli d’Italiando di proposte di abolizione della194 – vi si– corre l’obbligo di segnalare alcune ...

