Aborto, in Arizona le proteste arrivano al Senato: i manifestanti tentano l'assalto, fermati dalla polizia (Di sabato 25 giugno 2022) Negli Usa proseguono le proteste per la decisione della Corte Suprema sul diritto costituzionale all'Aborto. A Phoenix, in Arizona, la polizia ha disperso con i lacrimogeni migliaia di manifestanti ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Negli Usa proseguono leper la decisione della Corte Suprema sul diritto costituzionale all'. A Phoenix, in, laha disperso con i lacrimogeni migliaia di...

