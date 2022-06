Pubblicità

Corriere : Stati Uniti, chi sono i tre giudici della svolta sull'aborto (e perché l’eredità di Trump è così pesante) - giovanna30573 : @_alwaystired__ Se ti riferisci al voto contro l'aborto ti do ragione, ma precisiamo che a votare c'erano anche tre… - Elle_74000 : RT @Corriere: Stati Uniti, chi sono i tre giudici della svolta sull'aborto (e perché l’eredità di Trump è così pesante) - cipilidoro : RT @GenCar5: 1/3 #RoeVsWade e l’#aborto non attesta che “l’America è cambiata” e quindi “w la democrazia USA”. Semmai è il contrario: alcun… - Luxgraph : Aborto, i tre giudici della svolta, l’eredità (pesante) di Trump #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… -

Sotto accusa la Corte 'trumpiana' (dei nove giudici nominati dall'ex presidente). Nancy Pelosi, Speaker della Camera, si chiede se dopo l'toccherà ai matrimoni gay. Le lobbies omosessuali, ......generale dello Stato nel quale l'era illegale. "Jane Roe" voleva abortire, ma non poteva (portò a termine la gravidanza e dette il bimbo in adozione). Era il 1969: la causa finìanni dopo ..."La Costituzione non conferisce il diritto all'aborto", hanno scritto ieri i giudici, che si sono divisi sulla decisione: sei quelli favorevoli all’abolizione, tre i contrari. La Corte, nello ...La Corte suprema americana ha eliminato il diritto costituzionale all'aborto dopo quasi mezzo secolo, abolendo la storica sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 lo stesso organismo aveva legalizzato l ...