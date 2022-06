Aborto, dopo la sentenza Usa la sinistra italiana va alla guerra. E la Gruber è già in trincea (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo al tempo. E neanche tanto prima di vedere la sinistra italiana rovesciare sulla destra (italiana) i veleni ideologici sprigionati dalla sentenza della Suprema Corte Usa sull’Aborto. Ne abbiamo avuto un significativo anticipo ieri con la solita Lilly Gruber, lestissima a tradurre in un attacco alla Meloni e a Salvini il verdetto dei giudici americani. Purtroppo per lei e per gli altri smaniosi di bandire la consueta crociata in nome dei diritti, nessun esponente del centrodestra italiano ha pubblicamente stappato lo champagne. Un basso profilo che non li metterà tuttavia al riparo dal rogo delle polemiche. La Corte Suprema cancella l’Aborto come diritto federale Sicuro: la cancellazione, dopo mezzo secolo, della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo al tempo. E neanche tanto prima di vedere larovesciare sulla destra () i veleni ideologici sprigionati ddella Suprema Corte Usa sull’. Ne abbiamo avuto un significativo anticipo ieri con la solita Lilly, lestissima a tradurre in un attaccoMeloni e a Salvini il verdetto dei giudici americani. Purtroppo per lei e per gli altri smaniosi di bandire la consueta crociata in nome dei diritti, nessun esponente del centrodestra italiano ha pubblicamente stappato lo champagne. Un basso profilo che non li metterà tuttavia al riparo dal rogo delle polemiche. La Corte Suprema cancella l’come diritto federale Sicuro: la cancellazione,mezzo secolo, della ...

