Abolito negli Usa il diritto all'aborto, il Paese protesta. Biden: 'Tragico errore' (Di sabato 25 giugno 2022) - La svolta negli Stati Uniti dopo quasi 50 anni: la Corte Suprema ha Abolito il diritto di abortire. una decisione che, di fatto, consegna ai singoli Stati dell'Unione la possibilità di legiferare ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 giugno 2022) - La svoltaStati Uniti dopo quasi 50 anni: la Corte Suprema haildi abortire. una decisione che, di fatto, consegna ai singoli Stati dell'Unione la possibilità di legiferare ...

