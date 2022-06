"Abbiamo sbagliato i calcoli?". L'angosciante dubbio sulle sanzioni dopo 4 mesi di guerra (Di sabato 25 giugno 2022) L'economia di Mosca non dà ancora segnali del crollo profetizzato: "È più resiliente di quanto stimato". Usa e Ue ora si interrogano sugli effetti collaterali delle misure contro la Russia di Putin Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 giugno 2022) L'economia di Mosca non dà ancora segnali del crollo profetizzato: "È più resiliente di quanto stimato". Usa e Ue ora si interrogano sugli effetti collaterali delle misure contro la Russia di Putin

