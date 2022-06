A New York migliaia di persone in strada per il diritto all’aborto: la manifestazione dopo la decisione della Corte Suprema – Video (Di sabato 25 giugno 2022) migliaia di manifestanti per i diritti dell’aborto si sono radunati a New York dopo che i giudici hanno annullato il diritto all’aborto in una sentenza che ha cinque decenni di protezioni costituzionali. “L’accesso all’aborto è un fondamentale diritto umano e resta sicuro, accessibile e legale a New York. A coloro che vogliono un aborto nel Paese sappiate che qui siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servivi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi”, ha detto la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, durante la manifestazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022)di manifestanti per i diritti dell’aborto si sono radunati a Newche i giudici hanno annullato ilin una sentenza che ha cinque decenni di protezioni costituzionali. “L’accessoè un fondamentaleumano e resta sicuro, accessibile e legale a New. A coloro che vogliono un aborto nel Paese sappiate che qui siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servivi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi”, ha detto la governatrice dello Stato di New, Kathy Hochul, durante la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

