A che ora gareggia Marcell Jacobs ai Campionati italiani di Rieti? Orario e come seguirlo in tv

Marcell Jacobs è pronto a tornare in pista dopo l'infortunio muscolare e lo farà quest'oggi ai Campionati italiani assoluti in corso di svolgimento a Rieti. Il campione olimpico sarà in scena nella seconda batteria di qualificazione dei 100m alle ore 19:18, mentre l'eventuale finale è prevista per le 20:35. Entrambe le prove saranno trasmesse in tv su Rai Sport + HD e in streaming sulla piattaforma Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale dell'evento.

