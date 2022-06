5 per mille alle Forze dell’ordine, in 24 ore la proposta della Lega passa da 300 milioni di euro a 10: “Istituiremo il 3 per mille” (Di sabato 25 giugno 2022) Il disegno di legge della Lega che allarga i destinatari del 5 per mille dell’Irpef alle Forze dell’ordine non esiste più. E’ imploso, sostituito da una proposta di modifica avanzata dagli stessi leghisti che, dopo tanto rumore, si accontentano di “istituire il 3 per mille destinato esclusivamente alle Forze dell’ordine, che viaggerà in maniera del tutto autonoma rispetto al 5 per mille che non verrà toccato”. E dall’annunciato aumento di risorse di 300 milioni di euro per il 5 per mille, in appena ventiquattro ore i leghisti passano a ragionare di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Il disegno di leggeche allarga i destinatari del 5 perdell’Irpefnon esiste più. E’ imploso, sostituito da unadi modifica avanzata dagli stessi leghisti che, dopo tanto rumore, si accontentano di “istituire il 3 perdestinato esclusivamente, che viaggerà in maniera del tutto autonoma rispetto al 5 perche non verrà toccato”. E dall’annunciato aumento di risorse di 300diper il 5 per, in appena ventiquattro ore i leghistino a ragionare di un ...

