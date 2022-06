18 migranti sono morti e 63 sono stati feriti nella calca mentre cercavano di entrare a Melilla, exclave spagnola in Marocco (Di sabato 25 giugno 2022) Venerdì mattina 18 migranti africani sono morti mentre cercavano di provare a entrare nel territorio spagnolo a Melilla, l’exclave spagnola nel Marocco orientale; altri 63 sono stati feriti. Le autorità di Nador, la principale città marocchina che si trova vicino Leggi su ilpost (Di sabato 25 giugno 2022) Venerdì mattina 18africanidi provare anel territorio spagnolo a, l’nelorientale; altri 63. Le autorità di Nador, la principale città marocchina che si trova vicino

Pubblicità

Tg3web : Cinque migranti sono morti nella calca in Marocco, mentre tentavano di entrare in Spagna attraverso l'enclave di Me… - FuddausS : RT @fratotolo2: “Presa a cazzotti in faccia, buttata per terra e riempita di calci. Sono stati momenti veramente brutti, ho sempre difeso q… - ilpost : 18 migranti sono morti e 63 sono stati feriti nella calca mentre cercavano di entrare a Melilla, exclave spagnola i… - correlazione : RT @fratotolo2: Gli sbarchi di #migranti nel 2022 sono aumentati del 309% rispetto allo stesso periodo del 2020. - Folchetto1 : RT @fratotolo2: Gli sbarchi di #migranti nel 2022 sono aumentati del 309% rispetto allo stesso periodo del 2020. -