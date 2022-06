Zika, studio Cnr - UniPisa: il virus delle zanzare può danneggiare il cervello dei nascituri (Di venerdì 24 giugno 2022) Il virus Zika è trasmesso dalle zanzare Un nuovo studio ha rivelato i meccanismi attraverso i quali il virus Zika , trasmesso dalla puntura di zanzare infette , può danneggiare lo sviluppo cerebrale ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilè trasmesso dalleUn nuovoha rivelato i meccanismi attraverso i quali il, trasmesso dalla puntura diinfette , puòlo sviluppo cerebrale ...

Pubblicità

Nazione_Pisa : Zika, studio Cnr-UniPisa: il virus delle zanzare può danneggiare il cervello dei nascituri - qn_lanazione : Zika, studio Cnr-UniPisa: il virus delle zanzare può danneggiare il cervello dei nascituri - baggiani_matteo : RT @CNRsocial_: ??Ecco come #Zika danneggia il cervello dei nascituri Identificato un nuovo meccanismo che lega l’#infezione del #virus ai d… - FerrazzoliMarco : RT @CNRsocial_: ??Ecco come #Zika danneggia il cervello dei nascituri Identificato un nuovo meccanismo che lega l’#infezione del #virus ai d… - CNRsocial_ : ??Ecco come #Zika danneggia il cervello dei nascituri Identificato un nuovo meccanismo che lega l’#infezione del… -