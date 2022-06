Zanzibar | scarcerati la donna italiana e il marito | cadute le accuse

(Di venerdì 24 giugno 2022) di riciclaggio e falso. Dovranno comunque affrontare il processo Francesca Scalfari e ilinglese Simon Wood, che da quindici anni vivono a, sono statisu cauzione. I coniugi erano stati incarcerati con l’accusa di falso e riciclaggio, ma lea loro carico sono tutte. Il pm farà appello contro la decisione della corte. Il magistrato aveva chiesto che la coppia rimanesse in carcere fino alla sentenza, ma per il giudice ha negato la richiesta, ritenendo che non vi è il pericolo di fuga per i due. Uscita dal carcere, Francesca Scalfari ha detto: «Abbiamo sempre creduto nella giustizia e nel percorso della legalità» e ha aggiunto che il carcere è stata «un’esperienza orribile che non auguriamo di vivere mai a nessuno in vita». Leggi anche: Coniugi italiani arrestati ...

