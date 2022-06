Women’s Champions League: nei mini sorteggi la Juve pesca il Racing Luxembourg, Glasgow City-Roma (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono resi noti i sorteggi dei mini-gruppi della Champions League femminile, primo step verso la fase a gironi. Per la Juventus campione d’Italia, come l’anno scorso si comincerà dalla prima fase denominata Champions Path. Qui le bianconere affronteranno in semifinale (18 agosto) il Racing Union Luxembourg, per poi vedersela, eventualmente, con la vincente del faccia a faccia tra Flora Tallinn e Qiryat Gat (21 agosto). Nel qual caso le bianconere vincessero, il secondo turno sarebbe fissato per il 20/21 settembre (andata) e 28/29 settembre (ritorno), con la fase a gironi che prenderà il via il 19 ottobre. Ugualmente anche la Roma affronterà questa trafila: prima avversaria per le giallorosse il ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono resi noti idei-gruppi dellafemle, primo step verso la fase a gironi. Per lantus campione d’Italia, come l’anno scorso si comincerà dalla prima fase denominataPath. Qui le bianconere affronteranno in semifinale (18 agosto) ilUnion, per poi vedersela, eventualmente, con la vincente del faccia a faccia tra Flora Tallinn e Qiryat Gat (21 agosto). Nel qual caso le bianconere vincessero, il secondo turno sarebbe fissato per il 20/21 settembre (andata) e 28/29 settembre (ritorno), con la fase a gironi che prenderà il via il 19 ottobre. Ugualmente anche laaffronterà questa trafila: prima avversaria per le giallorosse il ...

