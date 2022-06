(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giugno 2022 –al Memorandum d’Intesa con il Ministero della Giustizia e il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale per ladelnel settore delle telecomunicazioni e dell’information communication technology. Nell’ambito di questo accordo, il progettocoinvolgerà i detenuti del carcere milanese di Bollate, che si occuperanno del recupero e della rigenerazione di apparati di rete, dopo aver seguito un percorso formativo dedicato. Pierpaolo Barberini, Commercial Operations Director di, afferma: “Siamo molto orgogliosi di collaborare ad un progetto così importante, che ha l’obiettivo di aumentare le opportunità professionali dei detenuti e favorire il loro reinserimento ...

Pubblicità

giannifioreGF : #Windtre aderisce all’intesa per la valorizzazione del lavoro carcerario -

Consumerismo

Lutech/a QuIC, European Quantum Industry Consortium per continuare a crescere In questo ... anche se per WhatsApp down sono meno marcati rispetto a quelli che si registrano perdown .Altre notizie su: all'Ad Gianluca Corti il premio CEOforLIFE per la promozione della parità di genere 2 settimane faall'iniziativa Earth Hour del WWF 25 Marzo 2022 ... WINDTRE aderisce all'iniziativa Earth Hour del WWF