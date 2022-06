Wimbledon 2022, tabellone azzurre e big: Giorgi verso l’exploit, occhi su Swiatek e Williams (Di venerdì 24 giugno 2022) Terminata la cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon 2022, adesso è l’ora di valutare attentamente gli incroci dei Championship. Iga Swiatek, testa di serie numero uno nonché primatista mondiale Wta, dovrà vedersela immediatamente con la qualificata croata Jana Fett; debutto che non presenta un ostacolo insormontabile per la polacca, la quale non ha però disputato alcun torneo di preparazione sull’erba. La numero uno al mondo, proiettandoci direttamente ai quarti di finale, dovrebbe vedersela con Barbora Krejcikova; seppur al rientro dopo un lungo infortunio e il debutto sfortunato al Roland Garros, la ceca, per caratteristiche può seriamente mettere in difficoltà la più giovane avversaria. Non solo un gioco di volo da doppista pura qual è stata, ma anche un tocco rilevante, così come il servizio; ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Terminata la cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di, adesso è l’ora di valutare attentamente gli incroci dei Championship. Iga, testa di serie numero uno nonché primatista mondiale Wta, dovrà vedersela immediatamente con la qualificata croata Jana Fett; debutto che non presenta un ostacolo insormontabile per la polacca, la quale non ha però disputato alcun torneo di preparazione sull’erba. La numero uno al mondo, proiettandoci direttamente ai quarti di finale, dovrebbe vedersela con Barbora Krejcikova; seppur al rientro dopo un lungo infortunio e il debutto sfortunato al Roland Garros, la ceca, per caratteristiche può seriamente mettere in difficoltà la più giovane avversaria. Non solo un gioco di volo da doppista pura qual è stata, ma anche un tocco rilevante, così come il servizio; ...

