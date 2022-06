Wall Street guida la riscossa delle Borse, Milano chiude in volata ma crolla ancora Saipem (Di venerdì 24 giugno 2022) Collocati 4 miliardi di BTp con rendimenti in rialzo. Seduta positiva per il comparto farmaceutico, euro in lieve rafforzamento e petrolio torna a a salire. Spread a 210 punti base Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 giugno 2022) Collocati 4 miliardi di BTp con rendimenti in rialzo. Seduta positiva per il comparto farmaceutico, euro in lieve rafforzamento e petrolio torna a a salire. Spread a 210 punti base

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa chiude in volata con Wall Street, Parigi +3,2%: Londra +2,7% e Francoforte +1,6%, si allentano timori… - mefisto57693772 : @AntoVitiello VITIELLO...#MALDINI HA IL MAL DI PANCIA.....CI SONO CONTRASTI FORTI....TRA LUI ED #ELLIOTT...QUESTI… - razorblack66 : RT @icebergfinanza: Dati terrificanti, fiducia in America ai minimi da decenni e provano ancora a tirare su tutta la baracca. Mafia e camor… - argentofisico : RT @icebergfinanza: Dati terrificanti, fiducia in America ai minimi da decenni e provano ancora a tirare su tutta la baracca. Mafia e camor… - pescarese73 : RT @icebergfinanza: Dati terrificanti, fiducia in America ai minimi da decenni e provano ancora a tirare su tutta la baracca. Mafia e camor… -