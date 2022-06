Pubblicità

sole24ore : Ucraina candidata all'Ue, Von der Leyen: 'Segnale di speranza' - Il Sole 24 ORE - amanda98735991 : RT @LBasemi: L'eurodeputato rumeno Cristian Terhes: “Ursula Von Der Leyen è direttamente responsabile dell'aumento del prezzo del cibo e d… - AgenziaVISTA : Von der Leyen: 'Decisione su Ucraina, Moldova e Georgia segno di speranza' #ucraina #unioneeuropea #consiglioeuropeo - MenassiStefano : RT @marikamarci5: Ursula Von der Leyen: “Di Maio vero leader politico europeo” Ma avete capito in mano a chi caxxo stiamo. - artnewsit : Consiglio europeo: sì a candidatura per #Ucraina e #Moldavia. Von der Leyen: “Un buon giorno” -

Agenzia ANSA

PerLeyen, "questa candidatura è il miglior segnale di speranza". Il presidente ucraino Zelensky ha applaudito alla decisione sottolineando quanto questa sia "una delle più importanti per l'...Non ci può essere miglior segno di speranza per i cittadini di Ucraina, Moldova e Georgia in questi tempi così complicati'; le parole della presidente della Commissione UeLeyen. / Ebs Georgia, Von der Leyen: "Maggiori riforme prima di diventare Paese candidato" - Mondo Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato Ue per Ucraina e Moldova. La Commissione dovrebbe fare il punto alla fine del 2022.'La Georgia ha ora la prospettiva di diventare Paese candidato. E' un grande passo, consistente, e questa e' la prima volta in cui raggiunge ...