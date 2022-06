Volley, VNL maschile 2022: tie-break amaro per l’Italia, vince il Giappone (Di venerdì 24 giugno 2022) Spettacolo tra Italia e Giappone nella sfida valevole per la Week 2 della Nations League maschile 2022 di Volley. Alla fine a prevalere sono i nipponici, che hanno la meglio al termine di un combattutissimo tie-break (20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15). Tra le fila asiatiche sono sontuose le prestazioni di Ishikawa e Nishida, autentici mattatori della partita e costanti spine nel fianco per la ricezione azzurra. Rimpianti per la nostra Nazionale, per cui sembrava tutto in discesa dopo la conquista del terzo parziale, portato a casa dopo aver cancellato tre set point consecutivi. Da lì, però, grandi meriti vanno anche agli avversari, che non si sono mai arresi aiutati anche dal tantissimo pubblico filippino schieratosi a loro favore. Seconda sconfitta nella manifestazione dunque per i ragazzi di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Spettacolo tra Italia enella sfida valevole per la Week 2 della Nations Leaguedi. Alla fine a prevalere sono i nipponici, che hanno la meglio al termine di un combattutissimo tie-(20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15). Tra le fila asiatiche sono sontuose le prestazioni di Ishikawa e Nishida, autentici mattatori della partita e costanti spine nel fianco per la ricezione azzurra. Rimpianti per la nostra Nazionale, per cui sembrava tutto in discesa dopo la conquista del terzo parziale, portato a casa dopo aver cancellato tre set point consecutivi. Da lì, però, grandi meriti vanno anche agli avversari, che non si sono mai arresi aiutati anche dal tantissimo pubblico filippino schieratosi a loro favore. Seconda sconfitta nella manifestazione dunque per i ragazzi di ...

