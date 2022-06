Volley, Nations League maschile 2022: prima vittoria per l’Australia, Bulgaria sconfitta in cinque set (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo più di due ore di gioco l’Australia batte la Bulgaria e conquista la prima vittoria nella Volley Nations League maschile 2022. Una battaglia durata cinque set (21-25 25-13 25-22 20-25 17-25) tra le due formazioni che occupano le ultime due posizioni in classifica, con gli australiani a quota due punti e i bulgari a quota sei. Questi ultimi partono bene conquistando il primo set senza problemi, ma l’Australia risponde immediatamente dominando il secondo parziale e portandosi successivamente sul 2-1. Dopo aver rimesso le cose al proprio posto conquistando il quarto set, la Bulgaria si è arresa al 17-15 dell’ultimo parziale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo più di due ore di giocobatte lae conquista lanella. Una battaglia durataset (21-25 25-13 25-22 20-25 17-25) tra le due formazioni che occupano le ultime due posizioni in classifica, con gli australiani a quota due punti e i bulgari a quota sei. Questi ultimi partono bene conquistando il primo set senza problemi, marisponde immediatamente dominando il secondo parziale e portandosi successivamente sul 2-1. Dopo aver rimesso le cose al proprio posto conquistando il quarto set, lasi è arresa al 17-15 dell’ultimo parziale. SportFace.

