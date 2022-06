Volley Nations League maschile 2022, l’Olanda rimonta la Germania e vince in quattro set (Di venerdì 24 giugno 2022) Vittoria dell’Olanda nell’unica partita della notte italiana valevole per la Nations League 2022 di Volley maschile. A Quezon City (Filippine), gli Orange hanno battuto in rimonta la Germania con il punteggio di 3-1 (22-25, 31-29, 25-23, 25-16) agganciando così l’Italia in classifica. Gli Azzurri però hanno una partita in meno e questo pomeriggio sfideranno il Giappone. VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV VNL 2022: TUTTI I LIVE DELLE PARTITE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO Volley, IL CALENDARIO 2022: TUTTI GLI EVENTI Volley, REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Vittoria delnell’unica partita della notte italiana valevole per ladi. A Quezon City (Filippine), gli Orange hanno battuto inlacon il punteggio di 3-1 (22-25, 31-29, 25-23, 25-16) agganciando così l’Italia in classifica. Gli Azzurri però hanno una partita in meno e questo pomeriggio sfideranno il Giappone. VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV VNL: TUTTI I LIVE DELLE PARTITE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: FORMULA E REGOLAMENTO, IL CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI, REGOLAMENTO ...

