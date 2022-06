Volley femminile, Italia falcidiata dal Covid: le convocate di Mazzanti con tanti dubbi (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport l’Italia del Volley femminile sarebbe in grave difficoltà a causa del Covid: per Sofia sono solo 13 le convocate del CT Davide Mazzanti: la Nazionale Italiana non si avvicina al meglio alla terza ed ultima tappa di Nations League. Al rientro dal Brasile sono risultate positive tre atlete oltre a due componenti dello staff, ovvero Caterina Bosetti, Marina Lubian ed Anastasia Guerra tra le giocatrici, il tecnico Andrea Giovi ed il fisioterapista Andrea Marconi. Tutti ovviamente non saranno in Bulgaria. Queste le convocate dell’Italia in attesa dell’esito di altri tamponi: Ofelia Malinov e Alessla Orro (palleggiatrici); Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi ed Elena Pietrini ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport l’delsarebbe in grave difficoltà a causa del: per Sofia sono solo 13 ledel CT Davide: la Nazionalena non si avvicina al meglio alla terza ed ultima tappa di Nations League. Al rientro dal Brasile sono risultate positive tre atlete oltre a due componenti dello staff, ovvero Caterina Bosetti, Marina Lubian ed Anastasia Guerra tra le giocatrici, il tecnico Andrea Giovi ed il fisioterapista Andrea Marconi. Tutti ovviamente non saranno in Bulgaria. Queste ledell’in attesa dell’esito di altri tamponi: Ofelia Malinov e Alessla Orro (palleggiatrici); Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi ed Elena Pietrini ...

Pubblicità

news_rimini : SG Volley Rimini, arriva la Serie C Femminile - SalentoSport : #VOLLEY B1/f – Melendugno, #Caracuta è già carica: “Tornare nel Salento era il mio sogno: si può fare qualcosa di g… - startzai : RT @lucaviscardi: ?? Nuovo Podcast! 'La tecnologia nel volley, il caso di Vivo e Lega Pallavolo Serie A Femminile' su @Spreaker #innovazione… - lucaviscardi : ?? Nuovo Podcast! 'La tecnologia nel volley, il caso di Vivo e Lega Pallavolo Serie A Femminile' su @Spreaker… - zazoomblog : Volley Nations League femminile 2022: le convocate per collegiale in vista del Pool di Sofia - #Volley #Nations… -