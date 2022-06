Volley | colpo Modena | preso l’opposto turco Lagumdzija

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Adisresta in Italia ma cambia casacca.lascia infatti Piacenza per accasarsi a. Dopo la conferma del tecnico Giani e di Ngapeth e Bruno, la nuova proprietà guidata dal presidente Giulia Gabana opera anche sul mercato e si assicura le prestazioni del classe 1999. Nato in Bosnia ma cresciuto in Turchia, nazionale di cui difende i colori,è sbarcato in Italia nel 2020 vestendo la maglia del Monza. Ora è pronto per una nuova avventura in Emilia-Romagna. SportFace.