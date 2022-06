Vietato l’aborto a Malta | turista americana in pericolo di vita

(Di venerdì 24 giugno 2022)è ad oggi l’unico stato membro dell’Unione Europea nel qualein ogni caso. I medici sono perfettamente consapevoli che praticare un’interruzione di gravidanza, anche se questa portasse a salvare la propria paziente, gli costerebbe 4 annidi pigione e dunque se ne chiamano fuori. Nel caso della, non nuovo ai medici del posto, sono stati gli stessi medici a comunicare che non è possibile in alcun modo salvare il bambino della paziente. In ogni caso quest’ultima verrà trasferita in Spagna dove potrà ricevere tutte le cure che merita. I medici immobili di fronte alla morte Andrea Prudente e Jay Weeldreyer al policlinico Mater Dei diLa, il cui nome è Andrea Prudente, ormai ...

Sarà trasferita in Spagna, Andrea Prudente, la donna americana a cui le autorità sanitarie di Malta, Paese della Ue dovein ogni sua forma, hanno negato di interrompere la gravidanza nonostante, per complicazioni a 16 settimane di gestazione, vi sia stato il distacco della placenta e il feto non abbia ...Una turista americana di 38 anni rischia la vita per unspontaneo. La donna si trova a Malta,'unico Paese dell'Unione europea in cui èin ogni caso, anche se è in pericolo la madre. Andrea Prudente, questo il nome della cittadina americana che si trova adesso ricoverata in una struttura ospedaliera, verrà quindi ...