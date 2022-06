VIDEO – Concerti al Maradona: i tifosi furiosi per un motivo (Di venerdì 24 giugno 2022) Mancano poco meno di due mesi all’esordio casalingo del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, con la squadra di Luciano Spalletti che sarà impegnata contro il neo-promosso Monza nel match in programma il 21 agosto. L’impianto di Fuorigrotta, tuttavia, sta facendo comunque discutere, così come si evince dalle polemiche sollevate dal Comune circa le condizioni del manto erboso, messo a dura prova dai vari Concerti di questa settimana. “A noi è costato soldi per fare il manto, non ce l’hanno regalato ed è un peccato vederlo in quelle condizioni, peccato ancora più grave se ce ne siamo accorti e non stiamo intervenendo in tempo“, ha dichiarato nelle scorse ore il consigliere del comune di Napoli, Nino Simeone. I Concerti di Vasco Rossi e Joseph Capriati avrebbero, infatti, rovinato il prato e ci sarebbe apprensione per la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Mancano poco meno di due mesi all’esordio casalingo del Napoli allo stadio Diego Armando, con la squadra di Luciano Spalletti che sarà impegnata contro il neo-promosso Monza nel match in programma il 21 agosto. L’impianto di Fuorigrotta, tuttavia, sta facendo comunque discutere, così come si evince dalle polemiche sollevate dal Comune circa le condizioni del manto erboso, messo a dura prova dai varidi questa settimana. “A noi è costato soldi per fare il manto, non ce l’hanno regalato ed è un peccato vederlo in quelle condizioni, peccato ancora più grave se ce ne siamo accorti e non stiamo intervenendo in tempo“, ha dichiarato nelle scorse ore il consigliere del comune di Napoli, Nino Simeone. Idi Vasco Rossi e Joseph Capriati avrebbero, infatti, rovinato il prato e ci sarebbe apprensione per la ...

Pubblicità

iloveshirbert : passatempo preferito: vedere video dei concerti degli ateez e piangere - Daniela35217452 : RT @Marshmellos_: Lui sta facendo di tutto per non perdere la fan fatine e farle andare ai concerti - ansiadivita : uno dei migliori concerti a cui sia stata #maneskin - Occe64 : RT @mels_ssl: un artista con la A maiuscola un artista che sa coinvolgere grandi e piccoli un artista che non fa concerti, ma regala emoz… - Marshmellos_ : Lui sta facendo di tutto per non perdere la fan fatine e farle andare ai concerti -