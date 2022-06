Vico Equense: presentata la 12ma edizione del Social World Film Festival (Di venerdì 24 giugno 2022) presentata la 12esima edizione del Social World Film Festival in programma dal 3 al 10 luglio a Vico Equense: premio alla carriera a Pupi Avati, Toni Servillo e Lino Banfi. Madrina l’attrice spagnola Maggie Civantos. Due arene all’aperto per immergersi nel grande cinema e scoprire nuovi autori. Torna dal 3 al 10 luglio a Vico Leggi su 2anews (Di venerdì 24 giugno 2022)la 12esimadelin programma dal 3 al 10 luglio a: premio alla carriera a Pupi Avati, Toni Servillo e Lino Banfi. Madrina l’attrice spagnola Maggie Civantos. Due arene all’aperto per immergersi nel grande cinema e scoprire nuovi autori. Torna dal 3 al 10 luglio a

Pubblicità

PupiaTv : Vico Equense (NA) - Ci siamo, ormai manca davvero poco (23.06.22) - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Ennesimo incidente ad alta densità di traffico soprattutto in estate - occhio_notizie : Ennesimo incidente ad alta densità di traffico soprattutto in estate - francobus100 : Batteri fecali oltre i limiti, divieto di balenazione per un tratto di costa di Vico Equense - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca #buchefiorite #Ticciano Vico Equense, sabato 25 giugno “Buche fiorite” a Ticciano in… -