Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2022 ore 09:45

Viabilità DEL 23 GIUGNO 2022 ORE 20:20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA, RIMOSSO L'INCIDENTE ALTEZZA LA RUSTICA ,, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA NOMENTANA IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E ARDEATINA PERMANGONO CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIOEN RACCORDO MENTRED IREZIONE OSTIA INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE SU VIA CASSIA CODE ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIOEN LA STORTA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SULLA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA VIA DI SALONE E VIA DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI PASSIAMO AI CANTIERI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER CANTIERE ...

